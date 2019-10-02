Лавров рассказал о попытках России прекратить издевательство над Мубараком

Сочи, 2 октября. Россия в период «арабской весны» призывала США повлиять на силы, которые пришли к власти в Египте, чтобы прекратить издевательства над экс-президентом страны Хосни Мубараком. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Лавров напомнил, что Хосни Мубарак занимал пост президента Египта на протяжении 20 лет. При этом Мубараку удалось обеспечить стабильность в Египте и Ближневосточном регионе, благодаря чему американские партнеры называли его стратегическим союзником.

После начала «арабской весны» Мубарак остался в Египте и достойно покинул свой пост, сложив с себя полномочия президента. Однако пришедшие к власти в Египте силы начали уголовное преследование экс-президента, которое больше напоминало издевательство.

«Его привезли в клетке в судебное помещение, стали третировать и унижать. Мы обращались к американцам, предлагали как-то воздействовать на те власти, которые пришли в Каире, как-то сказать, что нужно прекратить издеваться над этим человеком», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что американская сторона не отреагировала на призывы России.

Напомним, в конце января 2011 года в Египте начались волнения. За массовыми демонстрациями и столкновениями последовала отставка президента Хосни Мубарака, а также роспуск парламента. После отставки Хосни Мубарак с семьей находился под домашним арестом в своей резиденции в Шарм-эш-Шейхе. В апреле 2011 года Мубарак был взят под стражу. Позднее 82-летний экс-президент Египта попал в больницу. 3 августа 2011 года Мубарак был доставлен на судебное заседание в Каир. В зал суда экс-президента Египта доставили на больничной койке и поместили в клетку.