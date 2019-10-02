Путин сделал замечание корреспонденту NBC News за «вольную» интерпретацию своих слов

Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот неправильно интерпретировал его слова из интервью Financial Times.

Симмонс, задавая свой вопрос российскому лидеру, сказал, что в интервью Financial Times Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и выразил мнение, что «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса». Глава России ответил, что журналист ошибочно трактовал его слова.

«Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли?» — возразил Путин Симмонсу.

Президент отметил, что таким образом обычно происходит подмена понятий, которая в конечном итоге приводит к осуждению, спровоцированному ложной информацией.

«Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора», — объяснил Путин и подчеркнул, что готов и сейчас подтвердить этот тезис.

Напомним, ранее смысл высказывания российского лидера о либеральной идее объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также настаивал на том, что президент РФ не против самой по себе либеральной идеи, но он не согласен с ее безальтернативным насаждением.

Тогда Песков отметил, что это высказывание Путина многих не оставило равнодушными, и эта тема и сейчас затрагивается в беседах, которые президент России проводит со своими иностранными коллегами.

«Российская энергетическая неделя» в 2019 году стала уже третьей. Она проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала «Манеж». РЭН-2019 стартовала в пятницу 27 сентября и продлится до 5 октября.