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Замглаву «Аэрофлота» обвинили в хищении 250 млн рублей

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Замглаву «Аэрофлота» обвинили в хищении 250 млн рублей

Москва, 2 октября. Заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. Соответствующую сумму хищений озвучил представитель СК РФ на заседании Басманного суда Москвы, где избирают меру пресечения топ-менеджеру авиакомпании и его трем предполагаемым сообщникам, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В «Аэрофлоте» сообщили, что в интересах следствия авиакомпания вынуждена воздержаться от каких-либо комментариев.

«Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств», — сообщили в «Аэрофлоте».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что считает Александрова не причастным к хищению средств. Он добавил, что считает необоснованными претензии правоохранительных органов к своему клиенту, который был задержан накануне по делу о мошенничестве.

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