В ДНР назвали ущерб от вооруженной агрессии Украины колоссальным

Донецк, 2 октября. Потери Донецкой Народной Республики от вооруженной агрессии со стороны Украины колоссальные, заявила заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова на круглом столе «Экономические потери от вооруженной агрессии со стороны Украины» в Донецке.

Мартьянова в своем выступлении на мероприятии подсчитала ущерб от агрессивных действий Киева. По ее словам, с начала гражданской войны на Юго-Востоке Украины погибли около пяти тысяч человек, более 28 тысяч жилых домов, объектов инфраструктуры, предприятий были разрушены.

«Потери от вооруженной агрессии со стороны Украины действительно колоссальные», — констатировала Мартьянова.

Она призвала Донецк и Луганск объединиться для противодействия агрессии Киева, который продолжает вести огонь по республикам Донбасса.

Этот круглый стол — первый в цикле мероприятий, посвященных оценке ущерба в ДНР от боевых действий со стороны украинских силовиков, отметила представитель ОП. Она добавила, что в планах проводить такие заседания совместно с политиками и общественниками из ЛНР, РФ, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, «чтобы объединить свои силы в борьбе за мир путем диалога и оказания гуманитарной помощи».

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году, и до сих пор стороны не могут разрешить конфликт. Республики Донбасса и Украина уже подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают, Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно открывает огонь по территории ДНР и ЛНР. Накануне стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу.