Сочи, 2 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции против России никогда не дадут эффекта. Об этом глава внешнеполитического ведомства России заявил на XVI заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава министерства иностранных дел России прокомментировал призывы сенаторов США Марко Рубио и Бена Кардина ввести новые антироссийские санкции. Лавров предупредил, что эти ограничительные меры, ровно как и предыдущие, работать не будут. Кардина и Рубио Лавров назвал «известными антироссийски настроенными политиками».

«Я не думаю, что это [призывы к санкциям] означает какую-то дальновидность, — выразил мнение российский министр. — Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, давно должны были понять, что санкции не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда».

Лавров напомнил, что у россиян есть «богом и предками данная земля с ее богатствами», а также чувство собственного достоинства и армия.

«Все это в сочетании дает нам очень прочную уверенность», — заметил глава МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении антироссийских санкций и не планирует этого делать.