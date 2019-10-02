Два стула для Геннадия Гудкова: от КГБ до ЧОПа, из политики — к забвению

Мутная вода 1990-х годов неоднократно выносила на российский политический Олимп самых одиозных персонажей. Одним из них стал Геннадий Гудков — предприниматель, лоббист, неудачливый политик и когда-то офицер спецслужб.

Он бежал из органов ради барышей на ниве частной охраны, но быстро понял, что возвращение в коридоры власти принесет больше пользы его бизнесу. Долгие годы он так и сидел на двух стульях, депутата и коммерсанта, пока не вылетел на улицу.

Как это часто случается, потерпев фиаско со своими законодательными инициативами и обанкротившись в публичной сфере, Гудков быстро «переобулся» и записался в радикальные оппозиционеры, критикующие власть. Ту самую власть, в которую он был органически встроен на протяжении десятилетий своей жизни. И к кормушке которой он так мечтает вернуться сегодня.

Возьмите в органы, товарищ Андропов!

Геннадий Владимирович Гудков родился в 1956 году в Коломне, в семье заводского рабочего и школьной учительницы. Однако семья была не из «простых»: дед по отцовской линии, Петр Яковлевич Гудков, являлся одним из помощников Бухарина, а бабушка по отцовской линии, Рената Глебовна, во время Гражданской войны работала в штабе Фрунзе.

Не исключено, что именно героическая история семьи подвигла молодого Гудкова к выбору специфической карьеры работника госбезопасности. В семнадцатилетнем возрасте Геннадий пишет письмо всесильному руководителю советского КГБ Юрию Андропову, чтобы выяснить, как можно начать службу в органах.

Судя по всему, уже тогда перспективного молодого человека приметили в КГБ — лишь так можно объяснить, почему молодой Гудков выбирает в качестве вуза Коломенский государственный педагогический институт, который он оканчивает в 1978 году по специальности «английский язык». Выдвинулся Гудков и по комсомольской линии — в институте он стал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ.

Дальнейшая карьера Гудкова идет по лекалам советского спецслужбиста: после окончания института он был призван в ряды Советской армии, где попутно вступил в КПСС. После возвращения из армии Гудков не пошел работать на завод или преподавателем в школу — он устраивается на работу в Коломенский горком ВЛКСМ: сначала инструктором, а затем заведующим отделом спортивной и оборонно-массовой работы.

Как теперь известно, с 1982 года Гудков официально начинает работать в КГБ СССР, получая и профильное образование — он закончил сначала школу контрразведки, а потом Институт КГБ имени Андропова, готовивший разведчиков.

Впрочем, о профессиональной карьере Гудкова в качестве разведчика или контрразведчика, а тем более о каких-либо успехах доподлинно неизвестно. Дело в том, что уже в 1993 году, почуяв «ветер перемен», Геннадий уходит из органов. Такой жизненный выбор выглядит неслучайным — сразу после краха СССР он начал в частном порядке заниматься охранной деятельностью, а за год до отставки и вовсе официально организовал свое первое охранное предприятие — объединение «Оскордъ».

Можно сказать, что карьера Гудкова-спецслужбиста закончилась даже раньше: по его собственным воспоминаниям, еще во время службы в Коломенском горотделе КГБ он увлекался чтением антисоветской литературы, с распространением которой он по должности должен был бороться.

С тем периодом работы Гудкова связан один показательный случай, известный по воспоминаниям настоятеля Церкви св. Николая Чудотворца в городе Сен-Луи (Франция) протоиерея Владимира (Шибаева), депортированного из СССР за «антисоветскую агитацию и пропаганду» в травоядном 1986 году. Геннадий Гудков вел в то время его дело и руководил обысками и расследованием.

При обыске у протоиерея Гудков лично вылавливал из унитаза остатки несгоревших листков с исповедями прихожан, которые после сушки на батарее аккуратно приложил к делу. Не погнушался Гена и выхватить тетрадку с исповедью больного ребенка из сумки у женщины, которая была у Шибаева в момент обыска. После чего стал читать ей в лицо записи ее больной дочки и смеяться.

Характерный штрих: в комнате у протоиерея висело антикварное ружье времен Александра II, в котором не было даже затвора. Так вот, Гудков изъял его как вещественную улику — «оружие», после чего след ружья потерялся в материалах дела.

Таким образом, уход Геннадия на ниву ЧОПов из структуры КГБ/ФСБ просто удачно совпал с деструктивными процессами в стране. Тогда как сам Гудков за неполных двадцать лет прошел свой собственный путь трансформации: от восторженного письма Андропову — через позорное изгнание священника из страны — к стремительному бегству из органов госбезопасности.

Охрана для состоятельных господ

Все 1990-е годы Гудков активно развивал свой бизнес частных услуг. «Аура» бывшего работника спецслужб и ведомственные связи в немалой степени способствовали этому: к 1996 году в различных структурах, входящих в империю Гудкова, работало около трех тысяч человек, из которых больше половины составляли бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

Спрос на охранные услуги в то время рос как на дрожжах: ельцинский подход к правоохранительным органам был откровенно издевательским и пренебрежительным, в результате чего безопасность граждан, формально гарантированная государством, оказалась эфемерной величиной. В таких условиях Гудков смог сколотить настоящую охранную «мини-империю»: кроме официально принадлежащего ему «Оскорда», он контролировал через третьих лиц целый ряд других ЧОПов: «Пантан», «Арсенал», «Сармат», «Аванпост» и другие.

Дошло до того, что удачного бизнесмена-«отставника» в 1997—2001 годы даже ввели членом консультативного совета при директоре ФСБ, где он представлял интересы руководителей частных охранных компаний.

Однако уже к концу ельцинского десятилетия в стране наметилась другая тенденция: государство стало последовательно возвращать себе функции обеспечения безопасности, в результате чего бизнес ЧОПов стал сжиматься и приходить в упадок. Глядя на это, Гудков решает вернуться к политике — и в 2001 году избирается народным депутатом в родной Коломне, выдвинувшись по освободившемуся мандату.

С избранием депутатом Государственной думы из-за запрета заниматься коммерческой деятельностью на посту государственной службы Гудков передал свою должность президента «Оскорда» своей супруге Марии Гудковой, однако, в нарушение правил, остался скрытым владельцем этой структуры.

Уже в апреле 2002 года Гудков начинает лоббировать идею расширения полномочий ЧОПов. Совместно с группой депутатов он вносит на рассмотрение ГД законопроект, которым предусматривалось оставить государственной ведомственной охране лишь право осуществлять охрану объектов государственной формы собственности. В этом случае огромная доля инфраструктуры Российской Федерации, как и все перевозимые грузы, попали бы в юрисдикцию частных охранных предприятий — это означало бы фактическую ликвидацию системы государственной ведомственной охраны и ослабление защиты особо важных объектов. Когда в декабре 2002 года такие последствия законопроекта стали очевидны, он был отклонен.

Впоследствии Гудков отметился такими же однобокими инициативами, за которыми каждый раз торчали «ослиные уши» крупных ЧОПов, начиная с «Оскорда». В частности, он выступил с инициативой создать межведомственный комитет по борьбе с недобросовестными ЧОПами, в который вошли бы представители негосударственных структур безопасности, МВД, Федеральной инспекции труда и ФНС. К функциям такой комиссии относилось бы установление «минимальных рекомендованных тарифов на услуги охраны для всех регионов страны». Это могло бы стать надежным средством по устранению мелких конкурентов, функционирующих за счет более выгодных тарифов, — и дать преимущество таким крупным ЧОП, как «Оскордъ».

Пытался Гудков и ограничить крупные российские монополии на создание собственных охранных агентств. В 2007 году он закатил форменную истерику из-за поправок в законы «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» и «Об оружии», в рамках которых «Газпром», «Транснефть», РЖД и ряд других естественных монополий получили право на организацию защиты своей производственной и транспортной инфраструктуры. Этот закон установил, что стратегические монополии имеют право приобретать гражданское и служебное оружие, причем только после получения лицензии в органах внутренних дел — ровно таким же образом, как это делали все ЧОПы. При этом перечни объектов, охраняемых вооруженными сотрудниками компаний, тоже утверждались отдельно — по согласованию с МВД и ФСБ.

Лгун и провокатор Гудков тогда, помнится, делал большие глаза, пугая всех «частными армиями» и «ящиком Пандоры». Хотя ларчик открывался просто — при таком варианте развития рынка охранных услуг «Оскордъ» и другие ЧОПы в очередной раз теряли лакомый кусок пирога.

Чем же еще отметился Геннадий Гудков за десять с лишним лет карьеры депутата, кроме лоббирования интересов собственного бизнеса? А ничем. Хотя нет. В декабре 2008 года Гудков предложил вернуть рекламу пива в российские СМИ в полном объеме, чтобы «помочь телевидению, радио и печатным изданиям в условиях финансового кризиса». Как и следовало ожидать, столь «нужный» законопроект неудачливого лоббиста тоже так и не был принят.

Вниз по наклонной

Что случается с горе-политиком, законопроекты которого никому не нужны? Частенько такие персонажи принимаются корчить из себя оппозиционеров, рассчитывая хотя бы так стать заметными для власти и общества.

В декабре 2011 года Геннадий Гудков выступил вместе с Алексеем Навальным, Борисом Немцовым и другими представителями «партии измены» в качестве одного из организаторов митинга «За честные выборы». Митинг прошел во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и получил название «Болотного» по месту его проведения в столице.

Холеная физиономия справедливоросса Гудкова, в очередной раз избравшегося депутатом Госдумы, удивила тогда многих митингующих. Чтобы хоть как-то объяснить им свое присутствие на оппозиционной акции, Геннадий заявил с трибуны, что добровольно сдаст свой парламентский мандат… Правда, лишь после того как эти же мандаты будут отобраны у правящей партии! Разумеется, он ничем не рисковал. В любом случае, история сложилась совсем иначе: экс-гэбист был выгнан тряпками из Охотного ряда.

Сегодня можно встретить утверждение, будто «депутату Гудкову не простили участия в Болотном движении». Конечно, это не так.

Во-первых, депутатского мандата Гудков лишился лишь спустя девять месяцев, 14 сентября 2012 года, через открытое голосование в Госдуме. Во-вторых, случилось это по банальной причине: Следственный комитет и Генеральная прокуратура обвинили Гудкова в элементарном нарушении закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», в котором четко прописан запрет на занятие коммерческой деятельностью для народных избранников.

В уголовном деле против Гудкова фигурировали сразу три эпизода. Оказалось, что у него имеется целый ряд собственных фирм в Болгарии — об этом свидетельствовал гражданин этой страны Ивайло Зартов, заявивший, что Гудков занимался незаконной коммерческой деятельностью и отмывал деньги за рубежом. Кроме того, 5 июля того же года Гудков вместе с женой Марией подписал документ о продлении полномочий гендиректора микрорынка «Коломенский строитель», что также указывало на его незаконное занятие бизнесом. Наконец, в деле фигурировал запрос Гудкова в московскую прокуратуру в связи с проверкой ЧОП «Пантан», что также могло свидетельствовать об осуществлении депутатом коммерческой деятельности.

Когда его приперли к стенке, Геннадий повел себя смешно: в ответном слове он пообещал обнародовать компромат на членов «Единой России», а затем… попросил не голосовать против него. В итоге недораскаявшегося ЧОПовца лишили депутатского мандата с оглушительным перевесом: 291 голос против 150.

Дальнейшая судьба Гудкова печальна: даже голосовавшая против его исключения из депутатов «Справедливая Россия» в итоге была вынуждена с ним распрощаться. Дело в том, что Геннадий умудрялся совмещать несовместимое — быть членом «СР» и одновременно подвергать ее уничижительной критике в так называемом «Координационном совете оппозиции». Это новое сидение на двух стульях так надоело «справедливороссам», что уже 13 марта 2013 года решением совета партии Гудков-старший был исключен из «эсеров» за действия, наносящие вред партии.

Лишившись депутатской корочки и оказавшись на улице, Гудков обнаружил, что его «бизнес-империя» идет ко дну. Как оказалось, Гудков, протирая штаны на Охотном Ряду, даже толком не следил за своими ЧОПами. Проведенная в середине 2012 года проверка злополучного «Пантана», на котором он прогорел в Думе, выявила более 20 нарушений в хранении и обращении с оружием. В итоге сначала лицензию на частную охранную деятельность «Пантана» приостановили на месяц, а потом и вовсе отобрали.

«Гудков публично угрожал расправой руководителям подразделений, осуществлявшим проверку. В случае невыполнения своих требований об отсрочке изъятия оружия пообещал организовать массовый несанкционированный митинг у здания МВД», — сообщал тогда министр МВД Владимир Колокольцев в письме на председателя Госдумы Сергея Нарышкина.

Бросаться пустыми угрозами для Гудкова было не впервой. Характерным выглядит здесь эпизод с его депутатским участием во время операции «Мигалка», которую несколько лет назад проводили в Москве ФСБ, ФСО и департамент собственной безопасности МВД. Во время рутинного задержания на стрелке Боровицкой площади (джип парламентария пересек двойную сплошную) Гудков был задержан. Он отдал права гаишникам, остановившим его за нарушение, а сам… уехал, пообещав разобраться с полицейскими. При этом дальше он управлял автомобилем вообще без каких-либо прав.

Впрочем, ничего нового — сколь часто видим мы людей, которые, поднявшись на самый верх, теряют всякую связь с реальностью и, например, идут на чудовищный подлог?

Сегодня бывший депутат тихо проживает в Москве, предпочитая лишний раз не светиться на людях, тогда как медийным лицом «семейного клана» стал его сын Дмитрий. Впрочем, должен же кто-то в лавке остаться? По этой стезе идет младший сынок Гудкова, Владимир, занимающихся, пожалуй, самым ненавистным бизнесом в России — коллекторским.

Итог земного пути Геннадия Гудкова еще не описан. Однако политическая и профессиональная страницы самого известного в стране «депутата-ЧОПовца» уже, к счастью, перевернуты.