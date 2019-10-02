Батрутдинов объяснил, почему никогда не перейдет «черту» в отношениях с Бузовой

Москва, 2 октября. Телеведущий Тимур Батрутдинов рассказал о своих отношениях с певицей и звездой реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой. Комик признался, что их дружба находится «на грани».

Резидент Comedy Club заявил, что считает исполнительницу близкой подругой, однако предпочитает не высказываться о ее творчестве. По его словам, Бузова яркая и целеустремленная личность, но он тем не менее из раза в раз мягко намекает ей, что любит «другую музыку».

При этом дружбу с певицей он назвал отношениями «на грани», установленную между ними «черту» Батрутдинов, по его заявлениям, никогда не перейдет. Шоумен убежден, что звезда всех потенциальных женихов будет сравнивать с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, а сам он ищет девушку, далекую от мира шоу-бизнеса.

«Мне кажется, в семье одного медийного человека достаточно. Если мы все будем ездить по гастролям, кто домом будет заниматься?» — объяснил он.

Напомним, брак Бузова и Тарасов заключили в 2012 году. Четыре года они были вместе, пока в 2016 году певица не подала на развод после многочисленных слухов об измене футболиста с моделью из Ростова Анастасией Костенко.

Несмотря на годы, прошедшие с момента расставания, Бузова, что не раз подмечали СМИ, все еще болезненно реагирует на известия, связанные с личным счастьем футболиста. Многие поклонники после развода встали на сторону телезвезды, назвав Костенко разлучницей.

Ранее блогер Давид Манукян (DAVA M) рассказал о характере отношений с Бузовой. Оказалось, что его и исполнительницу связывает только работа. О романтике, которую приписывают паре фанаты, речь не идет.