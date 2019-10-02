Боевики «Аш-Шабаб» устроили взрывы на окраине Могадишо

Могадишо, 2 октября. Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» устроили взрывы на окраине сомалийской столицы.

В Twitter местных СМИ сообщается о громких взрывах, прогремевших в Могадишо.

По словам местных жителей, произошло по меньшей мере два тяжелых взрыва. По данным СМИ, они были нацелены на сомалийский спецназ и убили шесть солдат, в числе которых оказались три высокопоставленных офицера.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб». Террористы заявили, что убили 16 солдат, четырех офицеров, ранили почти 15 служащих и уничтожили две военных машины.

30 сентября боевики радикальной исламистской группировки атаковали военную базу США на юге Сомали.