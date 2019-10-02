Стало известно, когда ухаживающий за Заворотнюк фигурист Чернышев вернется на лед

Борющейся с тяжелой болезнью актрисе и телеведущей Анастасии Заворотнюк всемерную поддержку и помощь оказывает ее семья, в первую очередь муж — известный фигурист Петр Чернышев. По слухам, Петр не отходит от постели больной жены и даже отменил все ледовые выступления. Только от состояния Анастасии зависит, когда ее супруг сможет вернуться на лед.

Уход из шоу Навки

По данным СМИ, из-за болезни жены Петр Чернышев ушел из шоу известной фигуристки и продюсера Татьяны Навки. Чернышев блистал в одной из заглавных ролей в ледовом мюзикле «Руслан и Людмила».

В середине сентября, после появления информации об ухудшении состояния Заворотнюк, по данным СМИ, Чернышев отказался участвовать в ледовом шоу Навки.

«Петр не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — сообщил изданию Super источник среди коллег фигуриста.

Появилась информация, что на гастролях в Турции Чернышева заменил фигурист Алексей Рогонов.

Отметим, следующим в гастрольном графике ледового шоу «Руслан и Людмила» должен стать Санкт-Петербург, где, согласно плану, спектакли запланированы с 31 октября по 4 ноября. Затем шоу отправится в Минск.

Федеральное агентство новостей обратилось к Татьяне Навке с вопросом, примет ли участие в петербургских гастролях Петр Чернышев.

«Обращайтесь, пожалуйста, в Navka Show («Навка шоу») по всем вопросам, касающимся наших гастролей и выступлений — там есть вся информация», — ответила она.

На сайте «Навка-шоу» указано, что на ближайших ледовых спектаклях «Руслан и Людмила» в Петербурге партию Руслана должен исполнять именно Петр Чернышев. Ни о каких заменах не сообщается.

Корреспондент ФАН позвонил по указанному на сайте телефону для бронирования билетов, и сотрудница сервиса ответила, что никаких изменений в программе на 31 октября и другие даты петербургских гастролей не планируется — Чернышев заявлен как единственный исполнитель роли Руслана. Из этого можно сделать вывод, что ближайшая дата, когда супруг Анастасии Заворотнюк, скорее всего, появится на ледовой арене, — 31 октября, и произойдет это во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге.

Третий счастливый брак

Анастасия Заворотнюк долго искала семейное счастье. До брака с Чернышевым она была дважды замужем, актрисе также приписывают бурный, но не слишком долгий роман с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня», сделавшим ее знаменитой.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк в браке с 2008 года, в прошлом году у пары родилась дочь Мила. Для Чернышева это первый ребенок, у Заворотнюк есть двое детей от предыдущего брака.

По данным СМИ в настоящее время актриса проходит лечение в одной из московских клиник в связи с неоперабельной опухолью мозга. Ранее ФАН со ссылкой на концертного директора актрисы сообщало, что Заворотнюк, возможно, выступит по телевидению и сама расскажет о своем состоянии. Он отметил, что точной даты пока назвать не может, но договоренность с одним из телеканалов существует.