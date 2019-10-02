Мошенники зарабатывают миллионы на трагедии Заворотнюк

Москва, 2 октября. Аферисты зарабатывают миллионы рублей на трагедии звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Аферисты делятся на два типа: одни накручивают подписчиков в социальных сетях на имени звезды, другие предлагают магическим образом уберечь от недуга.

В социальных сетях все чаще стали появляться посты с обещанием показать фотографии 48-летней знаменитости из больничной палаты. Интернет-мошенники просят пользователей вступить в закрытую группу, чтобы там посмотреть «эксклюзивные» кадры, которых в действительности нет. Имея в распоряжении «живую аудиторию», аферисты могут зарабатывать деньги на рекламе или продаже страницы.

Другая категория мошенников — различные маги и колдуны, которые готовы снять порчу и исцелить. Они ставят хештег с именем Заворотнюк ради привлечения клиентов.

Журналисты издания «Собеседник.ру» поинтересовались у одного из чародеев, зачем он ставит имя Заворотнюк в теги.

«Люди должны знать, как можно уберечься от негатива и серьезных последствий!» — сказал он, а затем бросил трубку, поняв, что к нему не собираются на сеанс.

О тяжелом заболевании звезды стало известно летом. В прессу просочилась информация, что у Заворотнюк рак мозга на последней стадии, и актриса лечится в одной из столичных клиник. При этом ни родные, ни близкие звезды сцены не подтвердили сообщения о болезни актрисы.