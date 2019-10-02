Путин пошутил про возможность вмешательства в выборы президента США

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что не исключает возможного вмешательства в американские выборы в 2020 году. Так он ответил на вопрос журналистки NBC News Киры Симмонс.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — улыбаясь, сказал Путин.

Отвечая на вопрос серьезно, президент РФ отметил, что у России достаточно своих проблем, которые занимают ее больше, чем американские выборы. Впрочем, глава государства не исключил, что власти США в конечном итоге вновь обвинят Москву во вмешательстве с классической формулировкой Highly likely (велика вероятность), передает телеканал 360.

Путин выразил уверенность, что внутриполитическая борьба в США вредит не только отношениям между двумя странами, но и самим Штатам. По его словам, это было бы смешно, «если бы не было так грустно».

В конце мая бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора США и покидает Минюст. Это стало результатом провала расследования о «вмешательстве России», которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Примечательно, что в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Путин неоднократно заявлял, что расследование по вмешательству является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Сам Трамп тоже отрицает факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».

Добавим, что личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году, однако американскую прессу это сообщение мало заинтересовало.