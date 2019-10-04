Сирийские власти открыли курсы профессиональной переподготовки для бывших военных САА

Дамаск, 4 октября. Несколько сирийских ведомств в сотрудничестве с министерством социальных дел и труда организовали учебные курсы для тех, кто был уволен из рядов сирийской армии после службы в течение примерно 8 лет. Таким образом они смогут получить профессиональную подготовку и квалификацию для быстрого доступа к рынку труда в государственном и частном секторах.

Министерство общественных работ и жилищного строительства объявило, что оно организовало курс для 317 военных в своих центрах подготовки и профессиональной реабилитации в провинциях Хама, Алеппо, Дейр-эз-Зор, Даръа, Эс-Сувейда, Дамаск, Латакия, Тартус и Хомс.

Министерство указало, что продолжительность курса составляет четыре месяца, в течение которых слушатель получит профессиональные навыки по своему желанию в области строительства, покраски, отделки, отопления и кондиционирования воздуха, а также электрическим установкам, кузнечному делу, сварке и алюминию.

Министерство отметило, что курсы профессиональной подготовки не прекращались в их центрах в годы войны в сирийской республике, хотя многие из них были саботированы и разграблены террористическими бандами. Министерство работает над развитием работы центров и предоставлением учебных материалов.

Следует отметить, что обучение и профессиональная реабилитация являются одной из целей программы поддержки и расширения прав и возможностей демобилизованной военной службы, утвержденной Советом министров 10 февраля прошлого года. В частности, обучение полагается тем, кто провел пять или более лет на службе в обязательной или резервной службе или демобилизовался в результате ранения в ходе военных операций.

Стоит отметить, что сирийская правительственная армия продолжает масштабную операцию против боевиков на севере Хамы и юге Идлиба. Операция проводится при поддержке российской авиации. Решение Дамаска стало ответом на многочисленные провокации со стороны незаконных вооруженных группировок, которые неоднократно нарушали мирные соглашения, заключенные между сторонами. В частности, боевики нападали на мирные кварталы, находящиеся под контролем сирийских войск.