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Шепелев назвал имя настоящего отца Бари Алибасова-младшего

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Шепелев назвал имя настоящего отца Бари Алибасова-младшего

Москва, 2 октября. Телеведущий Дмитрий Шепелев назвал имя настоящего отца Бари Алибасова-младшего.

Некто Сергей Строкин заявил, что на самом деле он является отцом Алибасова-младшего, а не известный продюсер Бари Алибасов. По словам «новоиспеченного папы», мать мужчины — жительница Саратова по имени Елена. Пока Алибасов-младший купается в роскоши, «родственница» вынуждена жить в нищете: в ее квартире «пустой холодильник и последние 170 рублей на тумбочке».

Строкин утверждает, что Алибасов много лет назад сменил документы на его сына и обманывает всю страну, называя себя биологическим отцом. Мать ребенка он якобы упрятал в психиатрическую клинику на 20 лет, чтобы скрыть правду.

Шепелев назвал имя настоящего отца Бари Алибасова-младшего

В эфире передачи «На самом деле» Шепелев заявил, что эксперты провели ДНК-тесты, которые поставят точку в этой истории. Ведущий вскрыл конверт и прочитал имя настоящего отца Алибасова-младшего. По данным анализа, Алибасов-старший является отцом Бари-младшего с вероятностью в 99,9%, следовательно, он является настоящим родственником.

Параллельно с этой историей россияне обсуждают отравление Алибасова, которое произошло в начале лета. Пресненский районный суд Москвы 2 октября рассмотрит иск известного продюсера к производителю жидкости для прочистки труб «Крот» и сети магазинов «Ашан». Алибасов оценил ущерб здоровью в 85 миллионов рублей, моральный ущерб — в 15 миллионов рублей.

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Источник: Передача «На самом деле»
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