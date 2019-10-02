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ФАН-ТВ

Председатель 73-й сессии ГА ООН выступила на IV Ибероамериканском форуме в Петербурге. ФАН-ТВ

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1-3 октября в Петербурге проходит IV международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность». Его принимает факультет международных отношений СПБГУ при поддержке Института Латинской Америки. Организаторы заявили выступление более 800 спикеров, среди которых много студентов СПБГУ. Участники выступили с докладами о потенциальных направлениях развития Латиноамериканских стран.

На конфереции выступила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Она рассказала о проблемах в глобализирующем мире.

«В зависимости от стран мы видим, чего боятся люди.  Они боятся безработицы, незащищенности, будущего, невозможности получить необходимые услуги со стороны здравоохранения», отметила она.

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