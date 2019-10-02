Председатель 73-й сессии ГА ООН выступила на IV Ибероамериканском форуме в Петербурге. ФАН-ТВ

1-3 октября в Петербурге проходит IV международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность». Его принимает факультет международных отношений СПБГУ при поддержке Института Латинской Америки. Организаторы заявили выступление более 800 спикеров, среди которых много студентов СПБГУ. Участники выступили с докладами о потенциальных направлениях развития Латиноамериканских стран.

На конфереции выступила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Она рассказала о проблемах в глобализирующем мире.