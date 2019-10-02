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Счетная палата РФ распределила обязанности между аудиторами

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Счетная палата РФ распределила обязанности между аудиторамиМосква, 2 октября. Коллегия Счетной палаты провела первое заседание в обновленном составе, в ходе которого были распределены обязанности между аудиторами.

В ходе заседания глава Счетной палаты Алексей Кудрин пожелал сотрудникам ведомства стать лучшими в мировом сообществе государственного аудита. Кудрин также напомнил, что в ближайшие три года Счетная палата РФ будет возглавлять Международную организацию высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

Кроме того, в ходе заседания коллегии были распределены обязанности между аудиторами Счетной палаты. Заместитель главы ведомства Галина Изотова будет осуществлять контроль в сфере здравоохранения и образования, передает «Парламентская газета».

Аудит доходов будет осуществлять Андрей Батуркин, за сферу стратегического аудита будет отвечать Дмитрий Зайцев. Контроль в сфере финансовых рынков и госдолга будет осуществлять Алексей Саватюгин. За аудит в оборонной и правоохранительной сферах будет отвечать Олег Савельев. Аудитом государственного управления будет заниматься Татьяна Блинова.

Аудит в сфере промышленности будет осуществлять Андрей Перчян, за аудит природопользования будет отвечать Михаил Мень. Контроль в энергетической и информационной сферах будет осуществлять Алексей Каульбарс.

Аудит в сфере транспорта будет вести Валерий Богомолов. Ответственным за аудит социальной защиты и культуры назначен Сергей Штогрин. Светлана Орлова будет осуществлять аудит регионального развития. Ответственным за контроль в сфере государственной поддержки предпринимательства и резервных фондов назначен Данил Шилков.

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Источник: «Парламентская газета»
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