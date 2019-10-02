Экономист спрогнозировал мировую валютную войну из-за политических игр США с долларом

Российский президент Владимир Путин, назвав ошибкой США использование доллара в качестве политического оружия, послал сигнал всем мировым лидерам о том, что необходимо предотвратить валютную войну, которую может начать Вашингтон, считает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

Президент России в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» прокомментировал попытки США использовать доллар в качестве политического оружия.

«Мы видим попытки использования доллара как политического оружия. Считаю, это еще одна очень крупная ошибка», — сказал президент России.

Он обратил внимание, что ранее доллар пользовался большим доверием во всем мире и считался универсальной мировой валютой.

«Зачем-то США стали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся», — отметил Путин.

На форуме модератор спросил у Путина, существуют ли ошибки, которые РФ допустила в отношениях с США. Глава страны подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в адрес США.

По словам Никиты Масленникова, используя доллар как политическое оружие, США могут устроить «гонку девальвации».

«Кроме того, при использовании доллара как политического оружия, США снижают его курс. В таком случае это становится проблемой для тех, у кого накоплены значительные долларовые долги. Поэтому Путин сделал логичное предупреждение для США при использовании доллара. Это наша озабоченность. Если доллар начнут гнать к девальвации вниз, то тогда весь мир попадет в новую рецессию», — заявил Масленников в беседе с Федеральным агентством новостей.

Экономист подчеркнул, что существуют «объективные тренды» и мировая валютная система становится более полицентричной.

«В течение ближайших десяти или пятнадцати лет мы увидим несколько распределенных по миру резервных валют. Доллар среди них останется. Однако мы сейчас на грани его ослабления. А дальше будет валютная война всех со всеми, что, в свою очередь, может гарантировать путь к новому кризису. Это может произойти, если власти США втянутся в девальвацию доллара. Весь мир получит новый скачок инфляции», — сообщил собеседник ФАН.

Как утверждает Масленников, Путин послал сигнал всем мировым лидерам о том, что «пора бы остановиться, оглянуться и предотвратить сползание мира в эту всемирную валютную войну».

Ранее Путин сообщил о росте товарооборота России и США при президентстве Дональда Трампа. Перед уходом экс-главы Белого дома Барака Обамы этот показатель был на крайне низком уровне — около 18 миллиардов. За два года президентства Трампа, который провел в стране налоговую реформу, товарооборот между двумя странами увеличился до 25 миллиардов долларов.