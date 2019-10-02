Иск Алибасова к производителю «Крота» рассмотрят в московском суде

Москва, 2 октября. Пресненский районный суд Москвы рассмотрит в среду иск известного продюсера Бари Алибасова к производителю жидкости для прочистки труб «Крот» и сети магазинов «Ашан». Заседание пройдет в открытом режиме.

Алибасов хочет отсудить у производителя «Крота» и сети супермаркетов «Ашан» 100 миллионов рублей. Он оценил ущерб здоровью в 85 миллионов рублей, моральный ущерб — в 15 миллионов рублей. Защита артиста винит компании в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов.

Руководитель музыкального коллектива «На-На» в начале лета этого года был госпитализирован с тяжелым отравлением. Знаменитость случайно выпил жидкость для прочистки труб. Медики диагностировали у 72-летнего артиста значительные ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна.

Сейчас Алибасов может есть, как он говорит, «человеческую еду», но вынужден соблюдать специальную диету. В основном звезда ест каши, поскольку за время после отравления его пищеварительная система еще не восстановилась.