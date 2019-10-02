Россияне с подозрением отнеслись к готовящемуся интервью Заворотнюк

Москва, 2 октября. Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что артистка выступит на телевидении и сама расскажет о состоянии своего здоровья. Россияне с подозрением отнеслись к анонсу интервью с больной раком актрисой.

В беседе с Федеральным агентством новостей Христов ранее сообщал, что программа должна выйти до конца сентября. Однако месяц закончился, а интервью так и не вышло. Христов не стал называть дату интервью, он добавил, что уже имеется договоренность с телеканалом.

Россияне отреагировали на анонс в Сети. Пользователи отнеслись к готовящемуся интервью с подозрением. Одни отметили, что «что-то здесь не так», пациенты с диагнозом как у Заворотнюк вряд ли могут выступать на телевидении. Россияне заподозрили, что все сообщения о болезни актрисы могут оказаться пиаром.

«Анастасия Заворотнюк потеряла доверие россиян. Россияне очень осторожно относятся к информации о внезапных болезнях звезд после случая с отравлением Бари Алибасова», — пишет @tweetsalat.

«На глазах воскресает в ожидании интервью за три миллиончика. Так что в очередной раз развели народ. Хорошая инсценировка», — отметил пользователь.

Другие же предположили, что если Заворотнюк действительно больна, то интервью может стать попыткой собрать средства на лечение. Пользователи также обратили внимание, что анонс интервью может свидетельствовать об улучшении состояния здоровья актрисы.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. По не подтвержденной семьей Заворотнюк информации, у актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Также сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится актриса, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.