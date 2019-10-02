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Суд Туниса отказался освободить из-под стражи кандидата в президенты Каруи

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Суд Туниса отказался освободить из-под стражи кандидата в президенты Каруи

Тунис, 2 октября. Апелляционный суд Туниса отклонил ходатайство об освобождении кандидата в президенты страны Набиля Каруи. Об этом в среду сообщил адвокат обвиняемого Камель Бен Мессуд.

«К сожалению, обвинение отказало в просьбе об освобождении», — отметил он.

Мессуд подчеркнул, что он намерен встретиться с другими адвокатами Каруи, чтобы обсудить с ними следующий шаг. Лидер партии Qalb Tounes Усама Клифи уверен, что преследование кандидата является политически мотивированным и угрожает демократическому процессу.

Отметим, что до президентских выборов в Тунисе осталось меньше двух недель. Главным конкурентом Каруи стал 61-летний профессор права Кайс Сайед.

Набиль Каруи находится под следствием с 2017 года. Он подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. 23 августа суд распорядился поместить политика под арест. Тем не менее 56-летний кандидат занял второе место в первом раунде президентских выборов, который состоялся в прошлом месяце. Сторонники фигуранта уголовного дела утверждают, что власти Туниса используют админресурс и оказывают давление на суд, препятствуя освобождению Каруи.

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Источник: Al-Jazeera
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