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Родители и двое их друзей изнасиловали ребенка в Брянской области

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Родители и двое их друзей изнасиловали ребенка в Брянской области

Брянск, 2 октября. Несовершеннолетнюю жительницу Брянской области изнасиловали родители и двое их друзей, сообщается на сайте Мглинского районного суда. 

Правоохранители органы подозревают в изнасиловании девочки четырех россиян. Закрытое заседание суда назначено на 4 октября.

Родителям предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью. Отца обвинили в причинении девочке физических и психологических страданий, пишет Nation News.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали мигранта. Его подозревают в насилии над 13-летней дочерью. В полицию об инциденте заявила мать девочки.

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