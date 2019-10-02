Родители и двое их друзей изнасиловали ребенка в Брянской области

Брянск, 2 октября. Несовершеннолетнюю жительницу Брянской области изнасиловали родители и двое их друзей, сообщается на сайте Мглинского районного суда.

Правоохранители органы подозревают в изнасиловании девочки четырех россиян. Закрытое заседание суда назначено на 4 октября.

Родителям предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью. Отца обвинили в причинении девочке физических и психологических страданий, пишет Nation News.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали мигранта. Его подозревают в насилии над 13-летней дочерью. В полицию об инциденте заявила мать девочки.