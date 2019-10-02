Путин предупредил США о последствиях использования доллара в политических целях

Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин предупредил США об опасных последствиях использования доллара в политических целях. С таким заявлением российский лидер выступил на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин обратил внимание, что американская валюта пользовалась очень большим доверием во всем мире. Доллар, подчеркнул российский президент, являлся почти единственной универсальной мировой валютой.

«Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, — констатировал президент России. — Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся».

Ранее Путин сообщил о росте товарооборота России и США при президентстве Дональда Трампа. Перед уходом экс-главы Белого дома Барака Обамы этот показатель был на крайне низком уровне — около 18 миллиардов. За два года руководства Соединенным Штатами Трампом, который провел в стране налоговую реформу, товарооборот между двумя странами увеличился до 25 миллиардов долларов.

На форуме модератор спросил у Путина, существуют ли ошибки, которые «РФ допустила» в отношениях с США. Глава страны подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в адрес США.