Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей»

Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин в предстоящую пятницу, 4 октября, проведет на базе сочинского образовательного центра «Сириус» расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, во время мероприятия будут представлены главные итоги работы платформы «Россия — страна возможностей», а также рассмотрены идеи и предложения новых проектов платформы и поставлены новые задачи по ее развитию.

Напомним, основная задача автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» заключается в формировании условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян.

Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет российский лидер Владимир Путин.