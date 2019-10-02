Эксперт рассказал, как Россия может противостоять «газовой дубинке» США в Европе

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сохранит конкурентные преимущества на европейском рынке, если против нее не будет применяться заокеанская «газовая дубинка». Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов объяснил, как Россия может противостоять этой «дубинке».

«Мы готовы конкурировать с поставками газа из других регионов, в том числе с СПГ из Соединенных Штатов Америки. У нас есть конкурентные преимущества, огромная ресурсная база, развитая инфраструктура, — глава Минэнерго РФ на Российской энергетической неделе. — Это те конкурентные преимущества, которые мы видим. И мы с уверенностью смотрим в будущее, если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой «газовой дубинки», которую почему-то раньше все время к нам применяли, а мы, наоборот, говорили о конкуренции».

По словам экономиста и политолога Василия Колташова, американский протекционизм, с которым сталкивается Россия на европейском рынке, не выгоден европейцам, но все зависит от того, насколько они готовы выйти из-под влияния Вашингтона.

«Американская «газовая дубинка», как выразился господин Новак, не выгоден европейцам. И только если Россия сможет надавить на определенные рычаги, будет какой-то позитивный эффект», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей глава Центра политэкономических исследований Института нового общества.

Он объяснил, что рычаги, о которых идет речь, находятся в политических кругах Германии, Франции, скандинавских стран и других европейских государств.