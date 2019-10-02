Миро приравняла угодившую в наркоскандал Бочкареву к «святой» Началовой

Москва, 2 октября. Блогер Лена Миро прокомментировала наркоскандал, в который угодила актриса Наталья Бочкарева, и неожиданно приравняла поступок артистки к поведению Юлии Началовой.

По мнению Миро, ситуация с Бочкаревой — проявление двойных стандартов общества, когда одним сходит с рук то, за что другие давно бы оказались в тюрьме.

В качестве примера блогер привела нашумевшее в соцсетях видео, на кадрах которого запечатлено, как в Санкт-Петербурге автомобиль припарковался на встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, а затем из него вышел человек, похожий на народного артиста Михаила Боярского.

«Мало вам двух примеров? Напомню о «святой» Юлии Началовой, которую за год до смерти поймали обдолбанной за рулем», — добавила Миро.

Вероятно, блогер имела ввиду случившееся зимой 2018 года, когда исполнительницу остановили за езду зигзагами. СМИ сообщали тогда, что Началова могла управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В целом, в полном возмущения посте Миро содержится призыв к справедливому наказанию всех, в том числе звезд, нарушающих закон и ставящих под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

«Я хочу справедливого наказания для этих всех «звезд». Тех, кто считает себя выше других», — написала она.

Напомним, по данным СМИ, сотрудники полиции остановили белый Cadillac звезды на улице Стромынка в Москве. Правоохранители заметили, что Бочкарева сильно нервничает, после чего поинтересовались у актрисы, имеются ли у нее при себе наркотики. Бочкарева ответила отрицательно, после чего достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком и перепрятала его под нижнее белье. Этот момент был зафиксирован видеорегистратором, который установлен в машине ГИБДД.

Согласно результатам экспертизы, у актрисы был изъят сверток, в котором находился кокаин массой 0,69 грамма. Как пишет «Утро.ру», в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. В настоящее время актриса находится под подпиской о невыезде. При этом она опровергает сообщения СМИ об инциденте.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как впоследствии рассказал отец певицы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце, пишет «Царьград».