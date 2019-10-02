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Путин объяснил, почему не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН

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Путин объяснил, почему не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», прокомментировал скандальное выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН.

По словам главы государства, он не разделяет восторгов лидеров западных стран, которые высоко оценили эмоциональное выступление школьницы. Эта ситуация свидетельствует лишь о том, что кто-то использует подростка в своих интересах, передает телеканал 360.

«Когда детей кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом кто-то пытается зарабатывать. Никто Грете не объяснил, что мир сложен и люди в Африке хотят жить так же, как в Швеции», — отметил Путин.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель также раскритиковала выступление Тунберг, но уже по другой причине. Немецкий лидер обратила внимание на то, что девочка в своей речи не затронула вопрос развития технологий, которые позволяют сохранять окружающую среду.

У Греты Тунберг диагностирован синдром Аспергера (нарушение психического развития, сопряженное с трудностями в общении), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в особых социальных ситуациях). Тем не менее школьница с 15 лет занимает активную экологическую позицию и проводит разные акции в защиту окружающей среды, в результате чего ее выдвинули на Нобелевскую премию мира.

23 сентября она выступила с эмоциональной речью в ООН, в которой, едва сдерживая слезы, пристыдила мировых лидеров за то, что они не уделяют защите природы достаточного внимания. Грета обвинила их в том, что по-хорошему она должна находиться в школе, а не на трибуне ООН, но у нее «украли детство». Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

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Источник: Телеканал 360
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