Сотрудники СК РФ пришли с обысками в редакцию «Черновика» в Махачкале

Махачкала, 2 октября. Сотрудники СК РФ проводят обыски в редакции газеты «Черновик» на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Журналисты предполагают, что обыски могут быть связаны с задержанием внештатного сотрудника газеты Абдулмумина Гаджиевича, которого обвиняют в финансировании терроризма. По словам работников СМИ, в редакции находятся порядка 10 силовиков.
В офисе остался корреспондент и юрист, остальные журналисты стоят на улице.
«Всех выгнали из редакции, там остался только один корреспондент. Она работает в нашей редакции около года», — рассказал политический обозреватель издания Магомед Магомедов.