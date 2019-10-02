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Сотрудники СК РФ пришли с обысками в редакцию «Черновика» в Махачкале

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Сотрудники СК РФ пришли с обысками в редакцию «Черновика» в Махачкале

Махачкала, 2 октября. Сотрудники СК РФ проводят обыски в редакции газеты «Черновик» на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Журналисты предполагают, что обыски могут быть связаны с задержанием внештатного сотрудника газеты Абдулмумина Гаджиевича, которого обвиняют в финансировании терроризма. По словам работников СМИ, в редакции находятся порядка 10 силовиков.

В офисе остался корреспондент и юрист, остальные журналисты стоят на улице.

«Всех выгнали из редакции, там остался только один корреспондент. Она работает в нашей редакции около года», — рассказал политический обозреватель издания Магомед Магомедов.

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