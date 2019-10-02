Путин заявил, что США всегда были против энергетического сотрудничества РФ и ЕС

Москва, 2 октября. Соединенные Штаты всегда выступали против сотрудничества России со странами Евросоюза в энергетической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Соединенные штаты, к сожалению, всегда были против нашего сотрудничества энергетического с Европой», — заявил президент.

По его словам, поставки сжиженного газа из США не смогут восполнить потребности Европы. Глава государства также добавил, что Россия осуществляет реализацию крупных инфраструктурные энергопроектов совместно с европейскими партнерами. При этом в ходе реализации данных проектов Россия руководствуется исключительно экономическими интересами без политической подоплеки.

Российский лидер выразил надежду, что в будущем отношения между Москвой и Вашингтоном вернутся в нормальное состояние.

«Но этого пока нет, это правда», — отметил Путин.

Напомним, США активно препятствуют реализации российского проекта «Северный поток — 2», в рамках которого будут проложены две нити газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Власти США, а также Украины и нескольких европейских стран выступают против строительства «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не угрожает Европе зависимостью от энергопоставок из России. При этом канцлер уверена, что в ближайшее время потребность Германии в российском газе будет увеличиваться.