Путин заявил, что никогда не попросит о смягчении антироссийских санкций

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении антироссийских санкций и не планирует этого делать. Об этом глава государства сообщил во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Российский лидер обозначил причины, по которым он не планирует просить кого-либо о смягчении санкций.

«Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе — я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия ведет ответственную работу на энергетическом рынке вопреки санкциям. Президент отметил, что РФ всегда была ответственным участником международного рынка.

Также в ходе выступления на форуме Путин подчеркнул, что США, которые и являются инициаторами введения антироссийских санкций, всегда выступали против сотрудничества России со странами Евросоюза в энергетической сфере. При этом, по словам главы государства, Россия не сделала ни одного деструктивного шага в отношении Соединенных Штатов. Более того, Путин отметил, что между ним и президентом США Дональдом Трампом установились доверительные отношения.