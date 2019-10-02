В Госдуме объяснили, зачем США уводят расследование крушения МН17 в неправильное русло

Москва, 2 октября. На протяжении четырех лет США намеренно уводили расследование крушения Boeing-777 МН17 в неправильное русло. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса МН17, пишет «НьюИнформ».

Парламентарии обратили внимание на то, что для внесения ясности в вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и вокруг нее, необходимо дальнейшее изучение участия украинской стороны в крушении Boeing-777.

В ответ на это министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство страны с юридической точки зрения не видит оснований для этого расследования, и обратил внимание на то, что изучение фактов будет непростой задачей, поскольку потребует сотрудничества с Россией.

Однако возражать против рассмотрения возможностей для изучения роли Украины в инциденте с самолетом не стал.

Российский депутат Павел Дорохин, комментируя инициативу голландских коллег об изучении роли Украины в крушении боинга, отметил, что у Украины это расследование вызывает опасения, поскольку после его завершения санкции с России, скорее всего, будут сняты.

«Я думаю, что все инсинуации по поводу негативной роли России будут сняты, поэтому они не хотят этого расследования», — объяснил депутат.

Он также отметил, что информационный вброс по данной теме произошел из-за того, что у голландских депутатов есть большие сомнения по поводу политизированной роли России.

По мнению Дорохина, американские подсказки в расследовании вели голландское правительство и граждан в неверном направлении, но данный шаг заставит всех одуматься.

«Они как будто бродили в пустыне вокруг одной и той же пирамиды все это время. По итогу — так никуда и не вышли. Теперь они поймут это», — сказал эксперт.

Напомним, трагедия с Boeing-777, который выполнял рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года. Воздушное судно было сбито зенитной ракетой. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета. Расследованием инцидента занималась ССГ, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Как отмечал МИД РФ, авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры.