Путин оценил возможность публикации его разговора с Трампом

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин оценил возможность публикации его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Комментируя возможность публикации переговоров, российский лидер заявил, что не против обнародования диалога. Путин отметил, что в его переговорах с Трампом не было ничего такого, чтобы могло бы компрометировать лидеров двух стран.

«Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы заявили о намерении узнать содержание бесед Трампа и Путина. Соответствующее заявление сделал председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала NBC. В Кремле, комментируя возможность публикации переговоров лидеров, заявили, что это возможно только по взаимному согласию сторон. Если Вашингтон подаст соответствующие сигналы, то в Кремле их рассмотрят.

Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Поводом для публикации стенограммы разговора стали обвинения в адрес Трампа. The Wall Street Journal со ссылкой на ряд источников сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы неоднократно оказывал давление на руководителя Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Федеральное агентство новостей перевело стенограмму переговоров на русский язык.