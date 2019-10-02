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Путин заявил о росте товарооборота с США при Трампе до $25 млрд

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Путин заявил о росте товарооборота с США при Трампе до $25 млрд

Москва, 2 октября. При президентстве Дональда Трампа товарооборот между Россией и США возрос до 25 миллиардов долларов, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин напомнил, что при экс-президенте США Бараке Обаме товарооборот между странами упал с 30 миллиардов долларов до почти 18 миллиардов долларов. После прихода Трампа этот показатель стал демонстрировать значительный рост.

Президент России отметил, что глава Белого дома провел налоговую реформу, которая поддержала экономический рост в США. Кроме того, это дало толчок для роста объемов импорта в США.

«За два года президентства Трампа [товарооборот между Россией и США] вырос до 25 миллиардов, — подчеркнул Путин. — Вот на это мы смотрим, вот это мы учитываем».

Путин заявил о росте товарооборота с США при Трампе до $25 млрд

Российский лидер отметил, что Москва взаимодействует с Вашингтоном только на межгосударственном уровне, не вмешиваясь во внутреннюю ситуацию в стране-партнере.

«А кто ведет там политическую борьбу внутри страны — мы тоже, конечно, отслеживаем, но уж конечно это себе дороже, — констатировал Путин. — Зачем нам это нужно? Это не соответствует ни нашим интересам, ни принципам, ни практике российской внешней политики».

Ранее Путин заявил, что у него и Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения.

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Источник: РИА Новости
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