Путин рассказал об отношениях с Трампом

Москва, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него и его американского коллеги Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения. Об этом глава российского государства заявил во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве.

«У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас​​​. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения», — отметил российский лидер.

При этом, по словам Путина, близость отношений между ним и главой Белого дома никоим образом не повлияла на внутриполитические дрязги в США.

«Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?» — резюмировал он.

Напомним, в конце июля текущего года Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Во время беседы американский лидер предложил Москве свою помощь в борьбе с лесными пожарами. В ответ глава РФ поблагодарил Трампа за предложение помощи. Кроме того, лидеры двух держав условились продолжать контакты — как в телефонном формате, так и в виде личных встреч.

Ранее лидеры РФ и США встречались в первый день июньского саммита G20 в японской Осаке. Беседа президентов продолжалась более часа. До этого Путин и Трамп виделись в июле 2018 года в финской столице.