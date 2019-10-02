Оппозиционеры возместят ресторану ущерб в размере 241 тысячи рублей. ФАН-ТВ

Тушинский районный суд взыскал с оппозиционеров 241 тысячу рублей. Иск подал владелец ресторана «Армения», который понес убытки во время несанкционированного митинга 27 июля. Заведение потеряло 500 тысяч рублей. Ответчиками стали Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Олег Степанов, Георгий Албуров и Владимир Милов. Теперь они должны возместить ресторану частичную сумму убытка.

27 июля владельцу «Армении» пришлось приостановить работу ресторана с 10:00 до 20:00. Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность посетителей и сотрудников. Это и привело к убыткам. ООО «АНКОР», пришлось отменить банкет на сумму 396 тысяч рублей, а также потерять прибыль с обычного прохода посетителей. Суд удовлетворил частичное возмещение.

