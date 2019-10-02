Песков заявил, что Россия следит за действиями Турции на севере Сирии

Москва, 2 октября. Россия внимательно следит за действиями Турции на севере Сирии. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим развитием​​​. Это важно», — отметил он, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности начать военную операцию в регионе.

Песков добавил, что Россия уважает право Турции на защиту своей территории от террористической угрозы, однако нарушать территориальную и политическую целостность Сирии тоже нельзя.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция готова действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, Анкаре не удалось достигнуть желаемых результатов, поэтому Турция будет самостоятельно заниматься вопросом создания зоны безопасности.

Эрдоган добавил, что единственная причина вмешательства Турции в дела Сирии — предотвращение угрозы безопасности и создание гуманитарного коридора. По его словам, Анкара выступает за безопасный мир для граждан САР.

Отметим, что Турция провела уже несколько военных операций в Сирии. При этом у турецкой армии, как и у присутствующих в САР американских сил, нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска на проведение военных действий.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие, — это Россия и Иран.