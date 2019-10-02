Саратовские полицейские, до смерти избившие мужчину, уволены из МВД и задержаны

Саратов, 2 октября. Двух полицейских, которых подозревают в избиении до смерти пьяного мужчины в Вольске, уволили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

В областной прокуратуре заявили, что подозреваемые задержаны. По данным ведомства, 26 сентября они на служебной машине отвезли мужчину в район кладбища и сильно избили. Пострадавшего нашли прохожие, он был мертв.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека. Расследование курирует прокурор Саратовской области Сергей Филиппенко.

Руководство главка МВД по региону уволило двух сотрудников и их непосредственное начальство. Служебная проверка продолжается, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области двое мужчин подрались из-за женщины. Оренбуржец жестоко избил оппонента стулом.