Москва, 2 октября. В Вашингтоне искали повод для атак на президента США Дональда Трамп, пытаясь использовать риторику против России в своей игре, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин напомнил, что Москва оказалась вовлеченной во внутриполитические дрязги Вашингтона еще задолго до президентства Трампа. Как пишет РИА Новости, по его мнению, позже в США искали повод для атак на Трампа, пытаясь использовать противороссийскую риторику в своей игре. Путин заявил, что в США пытались использовать риторику против РФ для атак на Трампа.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты.

Президент США Дональд Трамп назвал «переворотом» запуск в Конгрессе процедуры импичмента. В своем Twitter лидер США написал, что запущенная в Конгрессе процедура импичмента все больше напоминает ему «переворот» с целью «отобрать у людей их права».