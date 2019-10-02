Глава РУСАДА подтвердил рукотворный характер изменений в базе московской лаборатории

Москва, 2 октября. Изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории могут носить рукотворный характер, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее выразили сомнение, что искажения в базе данных московской лаборатории носят случайный характер. WADA дало российской стороне три недели, чтобы подготовить объяснения.

На пресс-конференции в среду глава РУСАДА заявил, что внесенные изменения в данные носят согласованный и оплаченный характер. Ганус подчеркнул, что РУСАДА является одним из лучших антидопинговых агентств мирового уровня. Однако уровень доверия к спортивным властям оставляет желать лучшего.

«Мы дошли до той черты, давно ее пересекли, когда доверие будет возвращаться крайне тяжело и долго. Это самая тяжелая история из всех, что были в период кризиса», — заявил Ганус.

Глава РУСАДА подчеркнул, что WADA требует от российских властей конкретных объяснений, время для дискуссий прошло. Если Москва не предоставит объяснения, то может встать вопрос об отстранении российских спортсменов от участия в двух олимпиадах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы разобраться. Хочу особо заявить, у нас в стране достаточно сильных государственников, управленцев, в том числе в спорте. Много тех людей, которые отдают свою энергию развитию спорта. Другой вопрос, что они не вовлечено в эти процессы», — добавил глава РУСАДА.

Гендиректор антидопингового агентства обвинил наделенных полномочиями чиновников в том, что ситуацию довели до критического состояния. Ганус призвал прагматично подойти к сложившейся ситуации и направить все силы на «выздоровление» российского спорта.

«У нас очень мало шансов выйти из этой ситуации сухими, изменения в базах данных носят рукотворный характер. Очень важно убрать эмоции и прагматично подходить к анализу ситуации. Важно показать спортивному сообществу неотвратимость наказания. Это направлено на выздоровление нашей системы, необходимо донести, что мы должны быть честны прежде всего перед собой», — подытожил Ганус.

Глава РУСАДА обратил внимание, что ситуация с российскими спортсменами стала катализатором для решения глобального кризиса в мире спорта, это отмечают и в WADA. Специалисты WADA инициировали проверки в антидопинговых агентствах других стран. Ганус призвал не оправдывать проблемы в российском спорте международной повесткой.

Напомним, РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить доступ специалистам WADA к данным московской лаборатории. Однако WADA выявило нарушения в целостности базы.