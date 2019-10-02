Революционный ЗРК С-500 способен сбивать спутники и даже метеориты

Министерство обороны РФ опровергло факт возможных испытаний новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в Сирии, объявив, что никакой необходимости в испытаниях и использовании этого ЗРК на территории Сирии «не было и нет». Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и ОПК России заявила, что недавно в САР прошло тестирование С-500.

При этом в прессе высказывалось предположение, что в сирийской «командировке» побывала не вся номенклатура элементов С-500, а лишь такие ее важнейшие части, как пункт боевого управления 85Ж6-1 и мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах, также известный как всевысотный обнаружитель.

Так или иначе, упоминание о возможных испытаниях элементов ЗРК С-500 в Сирии, территорию которой Россия использует в качестве полигона для «обкатки» своих новейших образцов вооружения, дает Федеральному агентству новостей повод напомнить читателям, что представляет собой отечественный «Прометей». И заодно выяснить, почему данный комплекс считается первенцем принципиально нового поколения ЗРК.

Рождение «Прометея»

Считается, что история «пятисотки» началась в 2002 году с инженерной записки, в которой перечислялись необходимые параметры перспективного ЗРК нового поколения. Через некоторое время в госконцерне «Алмаз-Антей» определились с приблизительным обликом перспективного ЗРК, что послужило предпосылкой к началу исследовательских работ по тематике создания комплекса, способного обеспечить не только ПВО, но и ПКО — противокосмическую оборону.

Эти исследования проходили по документам под шифром «Властелин» и были закончены в 2006 году. Они подтвердили теоретическую возможность создания ЗРК, способного «работать» не только по «атмосфере», но и по «космосу». Теперь надо было теоретические выкладки доказать практикой. Основным разработчиком ЗРК С-500 был назначен все тот же концерн ВКО «Алмаз-Антей».

В середине 2011 года был создан эскизный образец ЗРК С-500 «Прометей», после чего конструкторы приступили непосредственно к самому процессу создания уникальной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

На ноябрь 2013 года, по словам командующего войсками ВКО генерал-майора Александра Головко, «Алмаз-Антей» уже изготовил отдельные элементы перспективного ЗРК и приступил к их испытаниям.

«Работы по созданию системы в целом планируется завершить в ближайшее время, а первый серийный образец должен поступить в войска уже через несколько лет», — добавил командующий войсками ВКО.

Если создание размещаемых на колесных шасси БАЗ-69096 мобильных элементов «Прометея» шло четко по графику, то доводка до ума предназначенных для С-500 зенитных управляемых ракет и противоракет серьезно затянулась. Что, впрочем, неудивительно: заявленные для этих ракет ТТХ были по-настоящему революционными. В итоге «Прометей» не удалось принять на вооружение ни в 2016, ни в 2017, ни в 2018 годах, несмотря на все обещания.

Судя по всему, ракеты перспективного ЗРК стали, наконец, летать как надо, и попадать куда надо, только в конце 2018—начале 2019 годов. По крайней мере, это предположение объясняет, почему первое сообщение о начале производства опытной партии «пятисотки» появилось только летом 2019-го.

17 сентября того же года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что начало серийного производства перспективного зенитного ракетного комплекса «Прометей» запланировано на вторую половину 2020 года. Что ж, этот срок выглядит вполне реалистичным.

Существуют также сведения о возможном создании корабельного варианта С-500. Но были ли начаты работы в этом направлении и как далеко они продвинулись, об этом информация в открытом доступе пока отсутствует.

«Единственный в мире»

Что же представляет собой С-500 «Прометей»? Это ЗРК, использующий многоканальный комплекс обнаружения и сопровождения целей, а также достаточно широкий арсенал разнообразных зенитных управляемых ракет и противоракет, оснащенных активной радиолокационной головкой самонаведения. При этом используемые «пятисоткой» противоракеты унифицированы с модернизированной системой ПРО Москвы и Московского округа А-135 «Амур». Более того, С-500 может действовать не только в одиночку, но и в составе комплексной системы ПВО, будучи интегрирован в единую сеть с ЗРК С-400, С-300ВМ4 и С-350, что многократно увеличивает возможности подобной сети.

Радиус обнаружения «Прометеем» целей составляет 800 км. Боевой радиус, то есть радиус круга, в границах которого ракеты «Прометея» способны уничтожать цели, равен 600 км. Максимальная высота поражения цели новым ЗРК обозначена как — вот тут самое вкусное! — 200 км.

Для невнимательных подчеркнем: да, «пятисотка» способна поражать цели в ближнем космосе. Более того, С-500 — это первый ЗРК, который может сбивать не только самолеты и головные части МБР, но и спутники. Именно это обстоятельство делает «Прометей» по-настоящему уникальным.

Кроме того, считается, что «Прометей» способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.

Кстати, о целях. По имеющимся данным, перспективный ЗРК должен быть по-настоящему «всеядным», имея возможность за счет мощных средств обнаружения и разнообразия используемых ракет одинаково эффективно перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и их боеголовки, баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые средства нападения, крылатые ракеты, самолеты, беспилотники и низкоорбитальные спутники.

Тактико-технические характеристики ЗРК С-500 таковы, что они, по мнению ряда китайских экспертов, позволяют «Прометею» уничтожать даже падающие метеориты! Что ж, смогут или нет — это мы узнаем уже в ближайшем будущем, благо начало серийного производства «Прометея» не за горами.

Остается добавить, что ЗРК С-500 на текущий момент является венцом развития таких выдающихся отечественных зенитных ракетных комплексов, как С-300, С-400 и С-350. Причем венцом, в буквальном смысле достающим до космоса.

«Он такой будет единственный в мире: ничего подобного за рубежом нет и в обозримой перспективе не будет», — так год назад охарактеризовал ЗРК С-500 «Прометей» полковник в запасе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Считаем, что данная характеристика ничуть не потеряла своей актуальности и в 2019 году.