Пресс-секретарь Яценюка опровергла сообщения о его назначении вице-премьером

Киев, 2 октября. Пресс-секретарь бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка Ольга Лаппо опровергла сообщения прессы о его назначении вице-премьером. Заявление было опубликовано на ее странице в соцсети Facebook.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в кабмине сообщили, что Яценюк может быть назначен на пост первого вице-премьера. Источники прессы утверждают, что киевским властям необходимо провести тяжелые переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы фонда. Яценюк, обладающий большими связями на Западе, может успешно финализировать переговоры, заявили в СМИ.

«Как пресс-секретарь лидера «Народного фронта», официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности», — написала Лаппо.

Она добавила, что никаких переговоров о вхождении экс-премьера в нынешнее правительство не ведется и не планируется.

В конце прошлого месяца Верховная рада Украины сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Арсений Яценюк возглавлял украинское правительство в 2014-2016 годах.