Дамаск, 4 октября. Мирные жители продолжают прибывать на территории провинции Идлиб, подконтрольные сирийской армией, несмотря на все попытки террористических организаций остановить поток людей, проходящих через гуманитарный коридор Абу-Духур, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Каждый день к пункту пересечения отправляется несколько автобусов для перевозки возвращающихся беженцев, все транспортные средства предоставляются абсолютно бесплатно.

Министерство здравоохранения Сирии и представители Красного Полумесяца ежедневно присутствуют на пункте пересечения, чтобы обеспечить скорую помощь и медицинское обслуживание для людей, пребывающих из коридора.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром примирения вражеских сторон в Сирии объявили об открытии коридора Абу-Духур для гражданских лиц, желающих вернуться в районы, контролируемые сирийской армией. Однако боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 почти сразу усилили осаду гражданских лиц САР, развернув несколько пунктов наблюдения в непосредственной близости от коридора. Они обстреливают безоружных людей, которые хотят перейти на безопасные территории. Кроме того, боевики угрожают убить каждого, кто захочет выйти из региона.

Ранее сообщалось, что сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают отслеживать перемещения через контрольно-пропускной пункт Абу-Духур в восточной части Идлиба.

Напомним, что в прошлом месяце сирийская правительственная армия восстановила контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Маракба и Аль-Лехайя в северной части Хамы, последние террористические группировки были ликвидированы совместными усилиями сирийских военных и российской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.