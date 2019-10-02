Додон рассказал, кто ему покровительствует

Кишинев, 2 октября. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Святой Благоверный Игорь является его небесным покровителем и помогает политику в земных делах.

«Святой Благоверный Игорь был известен своим мученичеством, которым он искупил грех внутренних конфликтов в древней Руси. Он умер как мученик в XII веке и стал символом мира и мира. Этот святой правоверный князь – мой небесный заступник», — пишет Додон в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что долг всех христиан — защищать православную веру и традиционные ценности, чтобы передать их будущим поколениям, пишет SM-News.

Святой Благоверный Игорь почитается как святой не только в православии, но и в католицизме, где он известен как святой Игорь II, князь Московский. При жизни был князем Новогород-Северским и Великим князем Киевским.

В 1147 году киевляне убили князя-инока, поскольку не хотели быть вотчиной Ольговичей. Мертвое тело Игоря выволокли на торговую площадь, где подвергли избиению и поруганию. Сегодня мощи святого находятся в фундаменте черниговского собора. 19 сентября (2 октября) считается днем мученической кончины князя Игоря.