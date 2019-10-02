Китайцы требуют от США убраться из Гонконга, напоминая, что Китай — не Украина

Власти Соединенных Штатов и Великобритания подстрекают участников беспорядков в Гонконге, специальном административном районе Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном комиссариатом МИД КНР в Гонконге и об этом же говорят простые жители материкового Китая, столкнувшиеся с радикалами. Корреспондент Федерального агентства новостей в Гонконге неоднократно становился свидетелем атак радикальных демонстрантов не только на полицейских, но даже на простых туристов или местных рабочих, если одежда или язык выдавали в них жителей материкового Китая.

Многие жители Гонконга не считают себя китайцами и презирают китайцев из КНР, называя их «коммунистическими собаками». Себя же гонконгцы называют «китайскими британцами» и считают, что они намного цивилизованнее соседей. В ходе последних беспорядков, которые традиционно произошли в Гонконге, протестующие снова использовали флаги США и Великобритании для демонстрации своих симпатий и указаний на покровительство.

Корреспондент ФАН снял на видео подготовку одной из таких акций. В ходе этой подготовки толпе раздавались противогазы, маски, баллончики с краской для актов вандализма, плакаты и листовки. Ораторы буквально накачивали толпу ненавистью к материковым китайцам, а также призывали демонстрантов к акциям неповиновения и агрессии. При этом публично проговаривалось: «США с нами!», «Трамп нам поможет и защитит!», «НАТО накажет КНР» и т.п.

Ближе к вечеру участники этой акции устроили в городе настоящие погромы, поджигая государственные учреждения и избивая не понравившихся им людей. Поводом к очередной вспышке уличных беспорядков в Гонконге стало празднование 70-летия образования КНР. Эту дату протестующие отметили особенно активно, что даже привело к эвакуации парламента и первому случаю стрельбы боевыми патронами по «мирным» митингующим.

Корреспондент ФАН в ходе этих погромов не смог найти на улицах Гонконга материковых китайцев — по понятным причинам они не показывались на улицах, хотя ранее Федеральному агентству новостей удалось снять некоторых из них с флагами КНР в руках. Однако оказалось возможным проанализировать посты граждан КНР в крупнейшей социальной сети Reddit, чтобы понять, как китайцы относятся к происходящему в Гонконге.

Самые свежие посты, конечно же, посвящены уличным столкновениям протестующих с полицией. Пользователь chilltenor опубликовал пост, суть которого понятна из заголовка «Протестующий бьет полицейского с арматурой, другой протестующий пытается схватить пистолет, в конце концов один получает выстрел».

Вчера был ранен 18-летний школьник, который участвовал в нападении на полицейского в ходе уличных боев.

Пользователь с ником Magiu5 так реагирует на это сообщение: «Это поворотный момент для «протестующих». Теперь даже Reddit знает, что они не мирные, и только радикалы и дебилы поддерживают сторону мятежников».

Пользователь Tost3 обеспокоен судьбой стрелявшего полицейского, намекая на возможную расправу над ним: «Я боюсь за полицейского и его семью. Его личность уже известна и данные размещены в социальных сетях». Пользователь С45 согласен с ним и дает совет полицейскому: «Семья должна ехать в Шэньчжэнь быстро» (Шеньчжень — город в Китае на границе с Гонконгом).

Пользователь radical_marxist возмущен тем, как освещают протесты в Гонконге западные СМИ. «Жаль, что западные СМИ просто сообщают об этом как «полицейский в Гонконге стрелял в протестующего», абсолютно без упоминания о насилии со стороны протестующих».

Вообще теме насилия со стороны протестующих и лицемерном освещении этой проблемы со стороны западных СМИ посвящено много постов. Тема насилия со стороны протестующих освещалась и в материалах ФАН.

На Reddit можно найти видео, где «мирные протестующие» избивают толпой до полусмерти жителей Гонконга, которые придерживаются других взглядов и посмели сказать об этом или даже просто являются выходцами из материкового Китая. Один из свежих примеров такого характерного поведения «мирных» гонконгских протестующих опубликовал пользователь 8670187d81: «Прошлой ночью в Гонконге протестующие избили человека, который пришел с китайским флагом».

Подобные видео и посты всегда вызывают бурную реакцию у читателей. Пользователь Aiasieth93 негодует: «Демократия с гонконгскими характеристиками. Полностью чувствую, как моя кровь кипит, когда я смотрю это. Эти парни не имеют ни малейшего представления о том, что такое демократия и свобода выражения мнений, и они просто кормятся этим, чтобы заполучить западную поддержку».

С ним согласен ursurname: «Гонконгцы призывают к демократии, но они избивают людей за выражение своих мыслей».

Многие пользователи, комментирующие это сообщение, считают, что за разгул насилия со стороны протестующих ответственны западные СМИ, которые замалчивают эту проблему. Уже упоминавшийся пользователь С45 пишет в своем комментарии: «Местные и западные СМИ замешаны в этом насилии. Эти «мобы» нападали на других за «неправильную» политическую речь бог знает как долго, и ни один случай не был выделен или написано о том, что это недопустимо. Просто бесконечные оправдания и обеления этого фанатизма, тактики террора и насилия».

Пользователь counter-colonist также убежден: «Опять же, ксенофобия — большая часть протестов, но она удобно игнорируется западной прессой».

Под ксенофобией counter-colonist имеет ввиду неприязнь и ненависть, которую исповедует часть коренных жителей Гонконга по отношению к китайцам, приезжающим из материкового Китая, считающих их людьми второго сорта, зараженными коммунистической пропагандой и несущих угрозу «свободе и демократии» Гонконга.

Еще один пост, свидетельствующий об ангажированности западных СМИ и соцсетей, опубликован пользователем bayarea415: «Западное лицемерие Реддита: пост полицейского США, который стреляет в демонстрантов, получает менее 100 голосов, и первый комментарий «нуждается в дополнительных доказательствах». Пост о полицейских Гонконга, достающих оружие, получает 38 тысяч голосов, и первый комментарий осуждает их».

Пользователь LiveForPanda считает, что такой дисбаланс неспроста: «Я подозреваю, что боты манипулируют всеми этими числами. Статьи, связанные с Гонконгом, непропорционально преувеличены. Есть аккаунты, которые ведут антикитайскую пропаганду по основным subReddits 24/7. Неудивительно, если за этой пропагандистской кампанией стоят АНБ или ЦРУ».

Его подозрения подтверждает DesertJerboa, указывая подразделы Reddit: «r / pics, r / art, r / gifs, r / askreddit … Это везде. Я люблю просматривать искусство, но теперь я видел много работ, прославляющих участников беспорядков в Гонконге и демонизирующих полицию, размещенных на этих подразделах. Это смешно, я задаюсь вопросом, действительно ли художники дезинформированы или им платит ЦРУ».

Активный пользователь С45 в своем комментарии поднимает еще одну важную тему — о необходимости жертв для инициации протеста и том, кто в этом заинтересован: «Я вижу много идиотских оправданий по поводу того, что «авторитарный Китай хочет, чтобы протестующие погибли, так что это действительно самооборона», когда реальность прямо противоположна. Ясно, что Пекин и правительство Гонконга сделали все возможное для того, чтобы ни один из подонков не погиб, независимо от того, насколько они виновны. Это очевидно снова и снова.

Люди, которые хотят, чтобы мятежники были убиты, — это американцы и лидеры протеста, которые хотят, чтобы были мученики «за дело». Если вы хотите быть инструментом тех людей, которые смотрят на вас как на человеческий мусор, которому нужно умереть за их пропагандистскую кампанию, то минимум, который вы можете сделать, это быть честным и сказать миру, что вы так мало цените себя и свой город. Не заворачивайтесь в глупые штампы, которые не имеют под собой основы в реальности. Это оскорбительно для интеллекта».

И, конечно, большое количество постов, в которых пользователи высказывают свое мнение по поводу причин протестов, того, кому эти незаконные митинги выгодны, и как США и Великобритания поддерживают и разжигают протесты. Большинство склоняется к мысли, которую выразил в своем сообщении Palladium1987: «Гонконг — последняя карта, которую англосаксы могут потянуть против Китая прямо сейчас, прежде чем их собственная экономика обанкротится в масштабе, превышающем 2008 год».

Об этом пишет и Wanderer1692334: «Это все пропагандистское дерьмо. Все это гонконгское дерьмо было начато ЦРУ, которое любит разжигать дерьмо. Им следует помнить, что Гонконг — это не Украина, и Китай всегда будет одерживать верх».

Пользователь SHdude также соглашается: «Запад действительно не заботится о помощи народу Гонконга. Они заботятся только об использовании стада овец после пустых обещаний «демократии» в качестве клина, с помощью которого можно дестабилизировать Китай. Эти протестующие и мятежники — всего лишь пешки в играх империалистов».

Немало саркастических комментариев оставляют под постами, в которых обсуждают требования протестующих к президенту США Дональду Трампу и правительству Великобритании ввести экономические санкции в отношении чиновников гонконгской администрации и даже в отношении Гонконга в целом. Или пост, опубликованный ATW10C, в котором рассказывается, как протестующие у консульства Великобритании требовали, чтобы им выдали английские паспорта.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга материковому Китаю. К требованиям протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.

Напомним, в 1860 году после поражения Китая во Второй Опиумной войне Великобритания получила в вечное пользование территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов, а в 1898 году — взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау. Однако в 1997 году территория Гонконга официально вернулась в состав Китайской Народной Республики и КНР имеет полное право установить там свои законы.