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Приставы заставили отца Бузовой рассчитаться с долгами

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Приставы заставили отца Бузовой рассчитаться с долгами

Санкт-Петербург, 2 октября. Игорь Бузов, отец популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, рассчитался со всеми долгами, за которые его разыскивали приставы. Это следует из информации на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Напомним, в начале сентября стало известно, что Игорь Бузов не платит налоги. Общая сумма долга отца звезды составила около 35 тысяч рублей. С 2015 года в отношении него было составлено девять актов о взыскании задолженности. Если бы Бузов не оплатил налоги, его могло бы ждать уголовное дело за неисполнение решения суда.

На данный момент информация о том, что у отца Ольги Бузовой была задолженность по налогам, осталась на сайте ФССП, однако исчезли суммы, а также желтая плашка «Оплатить». Это значит, что задолженность полностью погашена. Рассчитался ли Игорь Бузов с долгами сам или ему помогла в этом «звездная» дочь, на данный момент неизвестно.

Приставы заставили отца Бузовой рассчитаться с долгами

Отметим, что родители Ольги Бузовой уже не в первый раз попадают в центр внимания СМИ. Так, в прошлом году злоумышленник обокрал петербургскую квартиру Ирины Бузовой — матери артистки. Преступник вынес из жилища имущества на 6 миллионов рублей.

Виновник кражи был задержан полицейскими в августе 2019 года. Им оказался уроженец Белоруссии. Отмечается, что мужчина причастен и к другим крупным квартирным кражам.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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