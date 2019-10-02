Суверенный совет Судана задал ЮНАМИД неудобные вопросы о зверствах в лагере Кальма

29 сентября 2019 года в суданском городе Ньяла, штат Южный Дарфур, состоялась встреча члена Суверенного совета Мохаммеда Хамдана Дагло и губернатора Южного Дарфура, генерал-майора Хашима Халида Махмуда с представителями ЮНАМИД.

Поводом для встречи послужили апрельские события в лагере Кальма, когда выходцы из вооруженной политической группировки Абдул Вахид аль Нура, фактически захватившие власть в лагере, в период с 13 апреля по 16 апреля 2019 года убили несколько десятков человек за неподчинение требованиям выйти на демонстрации против правительства Переходного военного совета (ПВС). Жители лагеря неоднократно обращались в ЮНАМИД за помощью, но в ней было отказано. Более того, сама информация о злодеяниях боевиков была скрыта от широкой общественности. Сотрудники Службы быстрой поддержки из Южного Дарфура пытались вмешаться в конфликт и выступить в защиту жителей лагеря Кальма, но эти попытки были пресечены военным контингентом ООН, действующим на территории Дарфура.

Вот, что удалось выяснить у шейха лагеря Кальма. Взрывоопасная ситуация назревала уже давно: лагерь находился под постоянным контролем бывших и нынешних боевиков группировок Абдул Вахид аль Нура. До сих пор существуют денежные поборы внутри лагеря — на эти средства закупается оружие, а вся гуманитарная помощь, направляемая целевым образом в лагерь Кальма через международные организации, отбирается боевиками и распределяется по их собственному усмотрению. Недовольных убивали на месте, их хоронили без медицинского освидетельствования — это позволяло заметать следы преступлений. Жертвой боевиков, проживающих в лагере, мог стать любой житель, независимо от пола и возраста.

На этой встрече Мохаммед Хамдан Дагло задал представителям ЮНАМИД в Южном Дарфуре понятные прямые вопросы, а именно: почему ООН не защищает гражданских лиц в лагере Кальма, зачем представители ЮНАМИД встречались с руководителем группы боевиков и, по совместительству, с главой лагеря внутренне перемещенных лиц Кальма Иягубом Абдаллой Фаре, почему представители ЮНАМИД не контролируют незаконный оборот оружия в лагере и самый главный вопрос — почему ЮНАМИД не сообщает мировой общественности о преступлениях против мирных жителей, которые происходят в лагере Кальма?

Ответ представителей ЮНАМИД показал их очевидную слабость: нет полномочий на то, чтобы ввязываться в конфликт внутри лагеря. При этом они заявили, что докладывали своему руководству в Хартуме о случившемся инциденте. По всей видимости, высшие чины в ЮНАМИД решили эти «неудобные» для себя новости замолчать, ведь миссия прекратит свое существование меньше, чем через год — зачем портить собственную статистику?

Для справки: смешанная операция Африканского союза и Организации объединенных наций в Дарфуре (ЮНАМИД) действует на основании резолюции № 1768 от 2007 года, при этом базовая задача для миссии — защита гражданского населения. Утвержденный бюджет ЮНАМИД за период с июля 2018 года по июнь 2019 года — 385 678 500 долларов США.

Очень странно, что за 13 лет пребывания в Дарфуре ЮНАМИД так и не научился выполнять свои основные обязанности в рамках мандата.

Очень странно, что эксперты ООН по Дарфуру не удосужились подробно описать конфликт в Кальме в своем промежуточном докладе за август 2019 года, ограничившись всего несколькими предложениями. Хотя оно и понятно — ведь они писали его из своих уютных кабинетов, не приезжая даже в Судан, а тем более — в Дарфур.

Очень странно, что ЮНАМИД ведет себя как собака на сене: не позволяет собственным силам безопасности Республики Судан в лице сил быстрого реагирования встать на защиту своих же граждан и при этом сами не предпринимает никаких защитных действий.

Очень странно, что гражданские политические силы, увлекшиеся борьбой за власть в Хартуме, ни разу не упомянули о конфликте в Кальме и не предприняли никаких действий гражданского характера — скорее всего, Дарфур далек от их интересов.

По факту получается, что единственным человеком, успевающим следить за порядком и безопасностью в Республике Судан, является командующий СБР Мохаммед Хамдан Дагло. Он активно участвует в работе Суверенного совета в Хартуме. Он находит время для того, чтобы лично разрешить межплеменные споры в различных уголках страны. Он встречается с ЮНАМИД для выработки единой стратегии обеспечения безопасности на территории Дарфура.

Резюмируя итог встречи 29 сентября 2019 года, Мохаммед Хамдан Дагло заявил, что все вопросы, связанные с безопасностью в лагере Кальма, должны быть решены силами ЮНАМИД. Более того, ЮНАМИД должен проследить, чтобы были отпущены все заложники из числа жителей лагеря Кальма, находящиеся в руках у боевиков.

Руководитель СБР Мохаммед Хамдан Дагло взял на себя ответственность обеспечить мирное сосуществование между кочевниками и земледельцами. Для этого открытие путей для кочевников в Южном Дарфуре будет отложено вплоть до сбора урожая — это позволит снизить градус напряженности в регионе.