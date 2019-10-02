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Россия

Путин сказал, что России некогда вмешиваться в чужие выборы

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Путин сказал, что России некогда вмешиваться в чужие выборыМосква, 2 октября. У России хватает собственных проблем. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обвинениях РФ во вмешательстве в выборы других стран. 

«Вы знаете, у нас своих проблем хватает​​​. Мы занимаемся решением внутренних проблем и прежде всего нацелены на это», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос ведущего на пленарном заседании на «Российской энергетической неделе».

Напомним, в мае 2017 года в США началось расследование о «вмешательстве» России в президентские выборы, которые состоялись в 2016 году. Его курировал специальный прокурор Роберт Мюллер, который за два года не нашел ни одного доказательства, подтверждающего вину России. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар объявил о завершении расследования

Москва неоднократно заявляла, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. 

Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что никакого сговора действующего президента США Дональда Трампа с российским руководством не было, вызвало ироничную реакцию Владимира Путина. Он связал провальное расследование спецпрокурора США с кризисом политической системы страны.

В конце сентября Федеральное агентство новостей представило собственное расследование вмешательства США в российские выборы в 2019 году, в котором удалось установить, что каждый несанкционированный митинг и пикет в России, каждый эпизод столкновения с полицией был спровоцирован Западом.

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