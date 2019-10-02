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Путин заверил, что РФ будет работать с любым избранным народом США президентом

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Путин заверил, что РФ будет работать с любым избранным народом США президентом

Москва, 2 октября. Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Российский лидер отметил, что в России были сформулированы проекты развития по отраслям, и в реализацию намеченных национальных проектов вкладываются беспрецедентно большие ресурсы.

«Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике, конечно», — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что разговор идет о том, как развивается мировая экономика — речь идет о 3,5% за последние пять лет, пояснил российский лидер, — и РФ обращает внимание на это.

Владимир Путин отметил, что крупнейшим партнером Москвы в Европе является Германия, а Евросоюз — крупнейший торговый партнер в целом. При этом видно, что два квартала подряд экономика Германии работает в минус, добавил российский лидер, и прежде всего, по его мнению, это может быть связано с ситуацией по Volkswagen. Он пояснил, что экономика очень чувствительна к происходящему в сфере автомобилестроения в Германии.

«Вот это нас интересует. А какие там выборы будут, нас совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ. Если это будет господин [Дональд] Трамп, значит, будем с ним работать, если нет — значит, нет», — заверил Владимир Путин.

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