Пилоту SSJ-100 предъявлены обвинения по делу о катастрофе в «Шереметьево»

Москва, 2 октября. Следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», произошедшей 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Отмечается, что расследование дела продолжается.

«Денису Евдокимову предъявлено обвинение», — сообщили в «Аэрофлоте».

В пресс-службе перевозчика добавили, что авиакомпания оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании.

Ранее стало известно, что пилоты самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел после посадки в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, временно отстранены от полетов и прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика. Причиной отстранения летчиков от работы стал сильный стресс.

Напомним, самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в «Шереметьево» почти сразу же после взлета. Во время жесткой посадки самолет загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек.