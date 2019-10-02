Жизнь и свобода Порошенко напрямую зависят от реализации Киевом минских соглашений

Экс-президент Украины Петр Порошенко не будет иметь защиту в лице неонацистских военных формирований в случае реализации минских соглашений, уверен генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Бывший президент Украины обвинил Россию в попытке сделать из Донбасса аналог Приднестровья. По его мнению, таким образом можно будет заблокировать любую попытку Украины вступить в ЕС или НАТО.

«Позиция РФ: сделать из оккупированного Донбасса в аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантичних стремлений Украины. Мы отвергли попытки президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году и создали дорожную карту имплементации минских соглашений», — пишет Порошенко в Twitter.

Как утверждает Сергей Марков, за таким заявлением Петра Порошенко стоит желание сохранить жизнь и свободу, которые окажутся под угрозой случае реализации минских соглашений.

«Известно, что Порошенко сам подписал минские соглашения и хотел их реализовывать, но американцы не дали ему это сделать. Он струсил что-либо сказать против американцев. Он продолжил политику государственного террора против Донбасса», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас сменился не только президент Украины, но и ослабло влияние Вашингтона на управление ситуацией в Донбассе, подчеркивает политолог. По его словам, США «не сильно давят» на украинского лидера Владимира Зеленского, требуя продолжать «политику государственного террора» в Донбассе.

«Если Зеленский будет реализовывать минские соглашения, то придет мир на Украину, и она станет конфедерацией», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме этого, все неонацистские подразделения на Украине нужны для осуществления террора против несогласных, поясняет Марков.

«Если политики террора не будет, то они не нужны. А если их не будет, то такие политики как Петр Порошенко не будут иметь защиту в лице этих военных формирований. В таком случае встанет вопрос о необходимости расследования и ареста за преступления, совершенные Порошенко. Он будет осужден на срок, близкий к пожизненному. А для того, чтобы он не дал показания на своих подельников, они могут ликвидировать его физически. Чтобы не запустить этот механизм Порошенко пытается остановить минские соглашения», — добавил политолог.

Напомним, 1 октября в Минске состоялась встреча участников контактной группы по Донбассу. В ходе заседания Киев наконец согласовал так называемую «формулу Штайнмайера». Формула предполагает принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ДНР и ЛНР. Процесс должен идти под контролем ОБСЕ. Ранее Порошенко назвал подписание «формулы Штайнмайера» отказом Украины от плана по реализации минских соглашений.