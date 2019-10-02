Путин рассказал о планах по внедрению умных сетей электроснабжения во всех регионах РФ

Москва, 2 октября. Россия будет внедрять цифровые решения в энерго-сетевом комплексе, которые уже активно применяются в некоторых регионах РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

Глава государства отметил, что в настоящее время в Калининграде, Уфе и Белгороде действуют пилотные проекты «умных» сетей электроснабжения. В будущем этот опыт будет использован в других городах и регионах России.

«С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации», — сказал Путин.

Стоит отметить, что к 2020 году в Калининграде, Уфе и Белгороде будут внедрены «умные» электрические сети, которые будут охватывать всю городскую инфраструктуру. Реализация данного проекта позволит сократить уровень потерь электрической энергии более чем в два раза. Экономический эффект от внедрения данной инновации в одном городе может составлять до полумиллиарда рублей в год.

Кроме того, появление «умных» электросетей позволит сократить время ликвидации аварийных ситуаций, предупредить нарушения в системе и отключение потребителей, повысить эффективность работы, а также обеспечить прозрачный порядок ценообразования, подчеркнули энергетики.