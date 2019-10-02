Путин назвал чушью разговоры о «слабой позиции» РФ на переговорах с КНР по «Силе Сибири»

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью разговоры, что РФ якобы находилась в «слабой позиции» на переговорах с Китаем по газопроводу «Сила Сибири». Соответствующее заявление российский лидер сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что подобные разговоры о «Силе Сибири» ведут те, кто не хочет, чтобы такие проекты реализовывались.

«Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер рассказал, что с китайской стороной были сложные и многолетние переговоры, однако удалось найти оптимальные решения, которые отвечают интересам и Москвы, и Пекина. Путин добавил, что 38 миллиардов кубометров газа, которые планируется поставлять, — большой объем, при этом «Сила Сибири» может прокачать и больше топлива.

Владимир Путин также сообщил, что сейчас с китайской стороной идут переговоры о возможности строительства восточного варианта такого же маршрута.

«Двигаемся постепенно, спокойно», — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер. Он напомнил, что Россия обеспечивает стабильные и бесперебойные поставки газа на европейском направлении.